Coronavirus: Zwei Fälle an Bregenzer Volksschule

Weil zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind 38 Schüler, sieben Lehrpersonen und drei Betreuer einer Bregenzer Schule in Quarantäne.

Es seien mehrere Personen in Zusammenhang mit Fällen an der Volksschule Schendlingen auf behördliche Anordnung isoliert worden bzw. es würden entsprechende Bescheide derzeit erstellt, so Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher dazu am Freitag gegenüber der APA. Weitere Fälle an Vorarlberger Schulen seien ihm bisher nicht bekannt.

Ansteckung in der Familie erfolgt

Die beiden Kinder besuchten laut dem Zeitungsbericht auch während des Lockdowns das Betreuungsangebot der Bildungseinrichtung, sie wurden daher bereits vor der Wiederöffnung der Pflichtschulen am Montag dort betreut. Die Ansteckung soll in der Familie, nicht in der Schule, erfolgt sein. Die Quarantäne ende für die Betroffenen am kommenden Donnerstag, da der letzte Kontakt vom 13. Mai datiere. Die Infektionsstelle des Landes habe die Schulleitung über die beiden infizierten Kinder informiert. Man habe dann rasch reagiert, so der Schulleiter gegenüber der Zeitung. Man habe eine Kontakteliste erstellt, die betroffenen Personen seien telefonisch kontaktiert und sofort isoliert worden. An der Schule habe man sich strikt an alle Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln gehalten.