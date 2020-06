Covid-19: Lage in Vorarlberg weiter stabil

Die Zahlen bezüglich des Coronavirus sind in Vorarlberg seit Sonntag unverändert.

Zahlen für Österreich

Bisher gab es in Österreich 16.733 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 668 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 15.596 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 97 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 29 der Erkrankten auf Intensivstationen. Die Zahlen wurden mit 1. Juni 2020, 09.00 aktualisiert. (Ausgenommen Wien, von dort wurden die Zahlen heute nicht eingemeldet.) Quelle: Gesundheitsministerium