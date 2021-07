Kiesabbau-Projekt, Situation in Frankreich und Szene Open Air

Patrik Nickel (Nickel Holding) und Botschafter in Paris, Michael Linhart, sind am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Joachim Mangard wird außerdem live von der Eröffnung des Szene Open Air Festivals in Lustenau berichten.

Patrik Nickel, Geschäftsführer Nickel Holding

Hickhack um geplanten Kiesabbau in Altach: Zwar liegt das Abbaugebiet auf Altacher Boden, befindet sich aber im Besitz der Gemeinde Götzis. Nach Meinung der dortigen VP von Bürgermeister Christian Loacker soll die Firma des früheren VP-Kommunalpolitikers Franz Kopf den Zuschlag für den Abbauauftrag erhalten. Patrik Nickel, Geschäftsführer der Nickel Holding in Götzis, hat aber ebenfalls ein Projekt eingereicht. Dieses würde vorsehen, dass das Kies über ein 750 Meter langes, unterirdisches Förderband transportiert werden könnte - ohne zusätzlichen Schwerverkehr. Patrik Nickel erklärt heute bei "Vorarlberg LIVE" wie sein Projekt aussehen würde und warum es von außen nicht wahrnehmbar sein soll.

Michael Linhart, Botschafter in Paris

Die von Frenkreichs Staatschef Emmanuel Macron angekündigten strengeren Corona-Regeln sind in Frankreich umstritten. Landesweit mehr als 160.000 Menschen gingen am vergangenen Wochenende inmitten der Urlaubssaison dagegen auf die Straße. Erst zu Beginn der Woche hatte das französische Parlament das Gesetz gebilligt, das die Ausweitung der Nachweispflicht sowie eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal festschreibt. Michael Linhart, Botschafter in Paris, berichtet heute in "Vorarlberg LIVE" über die Situation vor Ort.

Joachim Mangard (VOL.AT) live vom Szene Open Air

Auftakt für das Szene Openair-Festival in Lustenau! Das Festivalgelände am Alten Rhein wird ab heute wieder zum Schauplatz für erstklassige Konzerte hochkarätiger Acts. Joachim Mangard berichtet live vor Ort.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 29. Juli 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Patrik Nickel (GF Nickel Holding), Michael Linhart (Botschafter in Paris) und Joachim Mangard (VOL.AT) live vom Szene Open Air

Moderation: Gerold Riedmann (VN.at Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.