Keine neuen Infektionen im Leiblachtal festgestellt

Trotz zahlreich durchgeführter Corona-Tests hat sich die Zahl der Infizierten im Vorarlberger Leiblachtal am Freitag nicht erhöht. Landesrat Christian Gantner hat am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über die allgemeine Situation im Leiblachtal gesprochen.

Infektionslage im Leiblachtal

27 der Infizierten sind unter 18 Jahre alt. In 34 Fällen ist die "britische" Mutation des Coronavirus bestätigt. Die vergleichsweise hohe Infektionszahl im Leiblachtal - mit 64 nachgewiesenen Corona-Fällen bildete die Gemeinde Hörbranz am Freitag weiter den Hotspot des Landes - geht auf Cluster in Kindergarten bzw. Volksschule zurück. In der Volksschule Lochau wurden bisher elf Corona-Fälle bekannt (eine Lehrperson und zehn Kinder), im Kindergarten Dorf in Hörbranz wurden neun Personen (drei Mitarbeiterinnen, sechs Kinder) positiv getestet. Bei der Kinderbetreuungseinrichtung Dorf waren fünf Fälle (eine Mitarbeiterin, vier Kinder) bestätigt. Die beiden Einrichtungen wurden ebenso behördlich geschlossen wie der Kindergarten Leiblach, in dem ein Kind infiziert war. Auch an der Volksschule Hörbranz und an der Mittelschule Hörbranz fiel jeweils ein Test positiv aus.