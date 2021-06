"Keine Freiluftdiskothek": VP-Stadträtin Marte zu Ritsch Pipeline-Plänen

Bürgermeister Ritsch plant für die Pipeline ein Musikverbot und Flutlicht. Veronika Marte über ihre Sicht auf die Pläne fürs Bodenseeufer.

"Keine Freiluftdiskothek"

Eine Nachtruhe gebe es bereits. Natürlich könne man aber über das Thema Boxenverbot und Lautstärkeregelung reden. "Grundsätzlich ist es so, das überhaupt Lärm zu vermeiden ist", verdeutlicht sie. Hier gebe es ebenfalls klare Regeln und auch ein Lärmverbot bestehe. Was den Einsatz von Flutlicht angeht, meint Marte: "Man kann jeden Punkt diskutieren, also momentan halte ich noch wenig von den Flutlichtern." Auch, weil die Pipeline sich in Nähe von Wohngebieten befinde. Eine Vollbeleuchtung sei hier nicht ideal. "Es ist ein Erholungsgebiet - es ist keine Freiluftdiskothek", stellt sie klar.