Bregenzer Volkspartei fordert "Pipeline für alle"

Die Bregenzer Volkpartei verlangt klare Regeln für den Aufenthalt an beliebten Plätzen am Seeufer.

„Die Schlagzeilen der vergangenen Tage zeigen deutlich, dass hier dringend gehandelt werden muss“, so Veronika Marte. „Bei allem Verständnis für die jungen Menschen, die an der Pipeline zusammen feiern, darf dieses Verständnis keine Einbahnstraße sein. Das Seeufer ist für alle in Bregenz ein wichtiger Naherholungsplatz, an dem klare Regeln gelten und auch durchgesetzt werden müssen. Hier muss ein klares Konzept für die Nutzung der Uferbereiche von der Mili/Pipeline, Molo bis zum Wiking und zur Achmündung geschaffen werden. Es wäre außerdem wichtig, mit diesen Überlegungen auch Jugendliche, Anrainer und die Nachbargemeinden, insbesondere Lochau, an einem runden Tisch miteinzubeziehen.“