Kein Corona-Cluster an Bludenzer Volksschule

Am Freitag machten Gerüchte die Runde, wonach eine Bludenzer Volksschule angeblich 14 positive Corona-Fälle in einer Klasse gehabt haben soll. Laut VOL.AT-Recherche konnte dies allerdings nicht bestätigt werden.

Gerüchten zufolge, die in diversen Kreisen von Gegnern der Corona-Maßnahmen kursierten, sollen in einer Volksschulklasse in Bludenz 14 Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden sein. Dabei handelte es sich aber offenbar um "falsch positive" Schnelltests von vergangener Woche.

Laut Bildungsdirektion gibt es kein Grund zur Sorge: "Vergangene Woche hat es in einer Schule in Bludenz eine Häufung von falsch positiven Schnelltests gegeben. Das konnte allerdings bereits geklärt werden. Aktuell gibt es kein Corona-Cluster in einer Bludenzer Volksschule", so Mag. Mettauer-Stubler gegenüber VOL.AT.