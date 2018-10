Kassenreform schlimmer als befürchtet

Die Sozialversicherungsreform hat die Befürchtungen von VGKK-Obmann Manfred Brunner noch übertroffen. Er rechnet mit einem massiven Budget-Loch.

Wie die “Vorarlberger Nachrichten” berichteten, sollen nach den Plänen der Bundesregierung die Rücklagen der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) in die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) fließen, um strukturelle Unterschiede auszugleichen.

Auch VGKK-Obmann Manfred Brunner befürchtet nun im ORF-Interview, dass die Ländle-Rücklagen weg sein könnten. Das große Problem sei, dass sämtliche Beiträge der Vorarlberger nicht mehr in Vorarlberg, sondern in Wien seien. “Wir sind dort jetzt die Bittsteller”, so Brunner. Bei der VGKK geht man davon aus, dass 100 Millionen Euro im Budget fehlen werden.