Trotz höherer Kosten: Diese Kassen werden nicht reformiert

Mit einer Zusammenlegung von Krankenkassen und Stellenabbau will die Regierung die Kosten im Gesundheitswesen drücken. Eine Milliarde soll in der Verwaltung eingespart werden. Doch die Kassen mit den höchsten Verwaltungskosten werden nicht angerührt.

AK warnt: Ärztliche Leistungen werden zurückgefahren

Wichtiges Element der Reform der Verzicht auf die Nachbesetzung von Stellen. Insgesamt arbeiten bei den Trägern rund 19 000 Mitarbeiter. Kritiker sprechen indes von einer “Entmachtung” der Länderkassen. So auch die Arbeiterkammer Vorarlberg in einem aktuellen Facebook-Posting. Die AK weist darauf hin, dass sowohl die Budget- als auch Personalhoheit künftig von Wien aus zentral wahrgenommen werde. “Die ärztlichen Versorgungsleistungen in den ländlichen Regionen werden unserer Ansicht nach mit Sicherheit zurückgefahren”, so die Konsequenzen aus Sicht der AK. Statt mehr Geld für die Patienten werde mehr Geld in die privaten Spitäler, die Pharmabranche und in die Krankenkassen der Beamten und Selbstständigen fließen, so die AK-Verantwortlichen.