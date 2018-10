Arbeitnehmervertreter verabschieden sich von VGKK

Die Arbeiterkammer Vorarlberg und Vertreter der Gewerkschaften verabschieden sich per Demonstration von der selbstverwalteten VGKK. Um 10 Uhr beginnt die als Trauerfeier angelegte Demonstration in Dornbirn.

Arbeiterkammer und Gewerkschaft verabschieden sich am Donnerstagvormittag von der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK). Die Arbeitnehmervertreter laden dabei zur “Verabschiedungsfeier” in Optik einer Bestattung.

Die Vorarlberger Arbeiterkammer wie auch die Gewerkschaften kämpfen gegen die Reform der Gebietskrankenkassen in ihrer geplanten Form. Sie erwarten durch das Aufgehen der Vorarlberger Gebietskrankenkasse in der neuen Gesundheitskasse eine Verschlechterung der Versorgung in Vorarlberg selbst. Auch ein Abfluss von Mitteln aus dem Ländle wolle man nicht ausschließen, schließlich zählt Vorarlberg bisher zu den Nettozahlern im Ausgleichsfonds der Krankenkassen.