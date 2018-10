GKK: Fake-News der Regierung widerlegt

Es war eines der Hauptargumente der Bundesregierung für die Sozialversicherungs-Reform: Die Verkleinerung des angeblich „aufgeblähten Funktionärsapparats“.

“Einsparungs-Milliarde wird nicht halten”

„Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit“, sagt dazu VGKK-Obmann Manfred Brunner in einer Presseaussendung. Dass die versprochene Einsparungs-Milliarde nie und nimmer halten wird, war für den Kassenexperten von Anfang an klar. Dass daneben aber einfach an den Fakten vorbei aus der Luft gegriffene Behauptungen aufgestellt werden was die Kosten für die Selbstverwaltung, die Zahl der Funktionäre oder die Zahl der Dienstautos anbelangt, bestätigt jetzt das Sozialministerium in der parlamentarischen Anfragebeantwortung.