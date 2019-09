Kann Vorarlberg zur Schweiz? Das sagt Peter Bußjäger

Der Föderalismus-Experte sieht nur eine Chance, wie das Ländle zur Eidgenossenschaft könnte - wenn es denn wollte.

Könnte ein österreichisches Bundesland aus freien Stücken den Bund verlassen? Vorarlberg betont in seiner Landesverfassung schließlich, ein selbstständiges Land des Bundesstaats zu sein. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, wie Föderalismus-Experte Peter Bußjäger gegenüber VOL.AT erklärt: In der österreichischen Rechtsordnung ist keine Sezession vorgesehen.

Gesetzeslage erlaubt keine Abspaltung

Schweiz 2010 gegen erleichterte Aufnahmen

Vorarlberg in einem Europa der Regionen

Drohen also Bilder und Konflikte wie im spanischen Katalonien 2017? Bußjäger sieht derzeit keinen allgemeinen Wunsch im Ländle, Teil der Eidgenossenschaft zu werden. Außerdem wäre für Vorarlberg eine andere Alternative, wenn auch in ferner Zukunft, vermutlich interessanter: Eine autonome Region in einem geeinten Europa ohne Nationalstaaten zu sein. Und auch der St. Galler Kantonsrat Martin Sailer, vom dem die Anfrage ausgeht, will in erster Linie eine Diskussion zu dem Thema lostreten.