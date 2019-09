Vorarlberg als 27. Kanton: So denkt die Landespolitik

Ein Kantonsrat will Vorarlberg als 27. Kanton zur Schweiz dazu holen. Denkbar wäre auch eine Fusion mit St. Gallen. VOL.AT hat sich umgehört.

Roland Frühstück (ÖVP)

Vorarlberg als 27. Kanton? Das kann doch nur ein Scherz sein - zumindest wenn es nach Roland Frühstück (ÖVP) geht. Bei dem Vorschlag könne es sich bestenfalls um einen "guten Morgenscherz" handeln. "Es ist ja nicht so, dass die Schweiz an so was denkt, aber wir sollten als Vorarlberger wissen, dass es uns sehr gut in Österreich geht."