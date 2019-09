Vorarlberg zur Schweiz: Das will Initiator Martin Sailer wirklich

Der sozialdemokratische Kantonsrat in St. Gallen würde interessieren, wie man in der Ostschweiz zu einem 27. Kanton steht.

Keine Spur von Kanton Übrig: Martin Sailer will derzeit von der St. Galler Regierung wissen, wie man zu einem Kanton Vorarlberg oder noch besser zu einem Zusammenschluss Vorarlbergs mit St. Gallen stehen würde. Handfeste Beschlüsse erwartet er dabei nicht, sondern will vor allem eine Diskussion anstoßen.

Wir trafen den Sozialdemokraten in seinem Kleintheater in Unterwasser bei Wildhaus und sprachen mit ihm über seinen Antrag und den Medienrummel rundherum. Sein Interesse an der Frage ist echt, das Timing jedoch nicht ganz zufällig, schließlich wird auch in der Schweiz gewählt.