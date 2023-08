Junger Mann sucht Grazer Polizei auf – ohne Nase!

Mysteriöses Ereignis bei der Grazer Polizei: Ein junger Mann ohne Nase erschien am Sonntag, 20. August, kurz nach 5 Uhr morgens bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof Graz.

Der Mann behauptete, bei einem Radunfall in der Babenbergerstraße sei ihm die Nase abgetrennt worden. Polizeibeamte mit Diensthunden fanden das Sinnesorgan jedoch später in einer Mülltonne, zusammen mit blutiger Kleidung.

Was ist wirklich passiert?

Die Nase wurde in das LKH Graz transportiert und konnte dort angenäht werden, blieb aber wegen mangelnder Kooperation des Patienten nicht erhalten, so die "Kleine Zeitung". Die Ermittlungen laufen noch und ein Bezug zu einer größeren Auseinandersetzung am Griesplatz jener Nacht könnte bestehen. Es gibt auch die Überlegung einer möglichen Selbstverstümmelung.