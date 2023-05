Johnny Depp schockiert mit seinen "Beißern" die Fans

Der Schauspieler zeigt sich lässig und edel, aber seine Zähne werfen Fragen auf und lösen heftige Kommentare aus.

Johnny Depp, einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, sorgte bei seinem Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes für Schlagzeilen. Während er in edler Kleidung und mit cooler Sonnenbrille posierte, achtete er darauf, seinen Mund nicht zu weit zu öffnen. Die wenigen Fotos, die seine Zähne zeigen, enthüllen eine Verfärbung in Gelb und Braun, was zu lebhaften Diskussionen auf Social Media-Plattformen führte.