Cannes: Stars und Sternchen auf dem Roten Teppich

Die besten Looks vom "Roten Teppich" beim 76. Filmfestival in Cannes.

Mit einer beeindruckenden Auswahl an hochkarätigen Filmen und einer Starbesetzung, die ihresgleichen sucht, ist es keine Überraschung, dass wir in Cannes einige atemberaubende Modemomente erwarten können.

Einige der heiß erwarteten Filme sind Wes Andersons "Asteroid City" mit Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton und Margot Robbie in den Hauptrollen, Todd Haynes' "May December" mit Julianne Moore und Natalie Portman sowie Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro und Brendan Fraser.

Legendäre Modemomente

Cannes hat in der Vergangenheit für einige legendäre Modemomente gesorgt. Man denke an Prinzessin Dianas ikonisches Kleid von Catherine Walker im Jahr 1987 oder Madonnas gewagten Kegel-BH von Jean Paul Gaultier aus dem Jahr 1991. In jüngerer Zeit haben Model Bella Hadid und ihr Schiaparelli Couture-Kleid aus dem Jahr 2021 sowie ihr goldenes, lungenförmiges Brustpanzer-Outfit für Aufsehen gesorgt. Und wir sind gespannt, welche Looks uns in diesem Jahr erwarten. Einen kleinen Vorgeschmack hat es ja schon gegeben. Mehr dazu sehen Sie auch in der Bilderserie.