Johannes Rauch wird bedroht

Drohungen gegen Johannes Rauch

Und diese Drohkulisse scheint sich nun auch vor dem zukünftigen Gesundheitsminister Johannes Rauch aufzubauen und zu formieren. Wie der österreichische Investigativ-Journalist Michael Bonvalot berichtet, gibt es in einschlägigen Telegram-Gruppen bereits die ersten Drohungen gegen Rauch. Und die Botschaft in den Nachrichten ist eine eindeutige. "Rauch bekommt ein All-inklusiv Paket (sic)", schreibt ein User auf Telegram.

Walser: "Die Zeiten sind vorbei"

"Ich stelle eine unglaubliche Gehässigkeit fest, die sich in der Republik und teilweise auch der Regierung breitgemacht hat und die vor allem in den Sozialen Medien zu erkennen ist. Die Hinweise auf die Bedrohungen sind schon sehr, sehr schlimm", sagte Rauchs langjähriger Weggefährte Harald Walser bei "Vorarlberg Live". Dass außer der Staatsspitze, hier seien der Bundespräsident, Bundeskanzler und Innenminister genannt, auch andere Minister Personenschutz erhalten (zum Teil rund um die Uhr), war in Österreich über Jahrzehnte hinweg eher unüblich. Aber vermutlich wird sich auch Johannes Rauch in Zukunft nicht mehr so frei und unbedarft bewegen können, wie er das aus seiner Funktion als Landesrat in Vorarlberg kennt. "Ich kann mich noch erinnern, wie stolz wir waren, wenn ausländische Gäste da waren und unsere Minister problemlos ohne Bodyguard im Restaurant saßen und gegessen haben. Die Zeiten sind vorbei, das ist sehr schade."