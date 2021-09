Neo-Nazi-Szene: Schießübungen auch im Ländle

Journalist Michael Bonvalot sprach in "Vorarlberg LIVE" über Morddrohungen, organisierte Neo-Nazi-Angriffe und die Lage in Vorarlberg.

Investigativjournalist Michael Bonvalot stand am Mittwoch als Opfer im Landesgericht Innsbruck. Grund war eine Morddrohung gegen ihn, nicht die erste, wie er in "Vorarlberg LIVE" erzählt. Der Prozess endete mit einem Schuldspruch und einer Geldstrafe. Die Angeklagte habe nicht "wie eine führende Person der rechten Szene" gewirkt, "es gibt da schon noch Leute im Hintergrund". In zwei zusammenhängenden Telegram-Gruppen seien bereits Bomben-Bauanleitungen ausgetauscht worden. Außerdem habe man sich darüber unterhalten, wie ein Luftgewehr am besten in einem Rucksack durch die Wiener Innenstadt transportiert werden könne oder auch welche Kaserne in Vorarlberg am Wochenende am schlechtesten bewacht sei.