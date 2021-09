"Viele Influencer können gar nichts"

Model-Manager Dominik Wachta sprach in "Vorarlberg LIVE" über seine neue Agentur, "Germany's Next Topmodel" und den Unterschied zwischen Supermodels und Influencern.

Video: Wachta über seine Agentur

Eine Abfuhr erteilt Wachta hingegen Formaten wie "Germany's Next Topmodel". Diese werden in der Branche kritisch gesehen, seien eher ein Hindernis, um Fuß zu fassen. Er selbst rief vor einigen Jahren "Österreichs Next Topmodel" ins Leben und wollte damit eine "Alternative zu den Telenovelas" schaffen. In seinem Format habe man in jedem Bundesland gecastet und ausgesucht, die Finalisten wurden dann in einem Modelcamp weiter ausgebildet, ehe die Gewinnerin gekürt wurde. GNTM und Co. würde ein falsches Bild der Branche zeigen, die Aufnahmen seien gescripted und jedes Drama nur gestellt.