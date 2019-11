Ist die A14 Groß-Baustelle Bludenz-Bürs ein Problem für die Skigebiete?

Wie wirken sich die Bauarbeiten auf die Skigebiete im Montafon und am Arlberg aus? In den Wintersportgebieten vertraut man auf die Zusagen der ASFINAG und setzt auf das öffentliche Verkehrsnetz.

Großbaustelle bei der A14-Abfahrt Bludenz Bürs und Beginn der Skisaison: Auf den ersten Blick ist das keine gute Kombination. Aktuell kann die Baustelle in beide Richtungen nur einspurig befahren werden und das mit maximal 60 km/h. In wenigen Wochen beginnt allerdings schon die Skisaison, der Baustellen-Bereich ist auch im Normalzustand gerne ein Stau-Hotspot. Doch wie schätzt man die Situation vor der bevorstehenden und hoffentlich schneereichen Wintersaison bei Montafon Tourismus und der ASFINAG ein? Wird sich die Situation auf der A14 bei Bludenz-Bürs in Richtung Montafon und Arlberg verschärfen?

"Wird wieder zu Druckzeiten kommen"

"Der Weg ins Montafon führt immer über die Abfahrt Bludenz-Montafon - da gibt es keine Alternative", sagt Daniela Vonbun, Markenbeauftragte von Montafon Tourismus im VOL.AT-Gespräch. Die Baustelle bei der Abfahrt Bludenz-Bürs werde dies aber nicht verschlimmern, da die ASFINAG zugesagt hätte, dass beide Fahrspuren in beide Richtungen im Winter wieder befahrbar seien. "Es wird auch in diesem Winter wieder zu Druckzeiten kommen, allerdings beschränkt sich das auf wenige Wochenenden."

Ohne Stau mit den Öffis

"Baustelle zweispurig befahrbar"

Auch die ASFINAG versichert im VOL.AT-Interview, dass die Baustelle für keine Verschärfung der Situation sorgen wird. "Die Autobahn ist in diesem Bereich zum Start der Wintersaison - spätestens Mitte Dezember - in beide Richtungen zweispurig befahrbar", sagt Christian Hartmann, Projektleiter der Baustelle. Ab Mitte Jänner werden die Arbeiten an der Baustelle wieder aufgenommen, allerdings abseits der Fahrbahn, was den Verkehr nicht beeinflussen werde. Etwa eine Woche nach Ostern werde dann über eine erneute Verengung der Autobahn entschieden.