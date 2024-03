ISS-Weltraumschrott nahe der Karibik ins Meer gestürzt

Ein ausrangiertes Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS ist über Mittelamerika weitgehend verglüht - kleinere Trümmerteile stürzten den Angaben zufolge in einem Korridor zwischen Guatemala und Florida ins Meer.

Am Freitagabend um 20.29 Uhr sei der Batterieblock in die Erdatmosphäre eingetreten, teilte die Sprecherin des Weltraumlagezentrums der deutschen Bundeswehr, Simone Meyer, mit. Teile Deutschlands und Österreichs waren ebenfalls in der Flugbahn gelegen.