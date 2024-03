Achtung! Weltraum-Schrott stürzt ab - Vorarlberg liegt in der Absturz-Flugbahn

Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS könnten am Freitag auf die Erde niedergehen. Mögliche Einschlagsorte sind weite Teile von Deutschland, aber auch Vorarlberg.

Bei ihrem Absturz werden die Batterie-Teile die Erde mehrmals umrunden, für Vorarlberg ist der Überflug für Freitagabend um 19.55 Uhr vorausberechnet. Möglicherweise kann es durch den Wiedereintritt der Teile in die Erdatmosphäre zu Leuchterscheinungen kommen. Zudem ist ein Überschallknall möglich. Also Augen offen halten, möglicherweise gibt es den Absturz des Weltraumschrotts zu sehen oder sogar zu hören.

Handy-Warnung in Deutschland

Deutschland treffen die Trümmerteile aller Voraussicht nach nicht, auch wenn eine statistisch sehr geringe Wahrscheinlichkeit besteht. Das teilten das für Raumfahrt zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstag übereinstimmend mit. Handy-Nutzer in einigen Regionen Deutschlands erhielten am Nachmittag entsprechende Informationen auf ihr Smartphone.

Aktuell niedrigste Warnstufe

Als Zeitfenster ein 20-Stunden-Korridor

"Sehr unwahrscheinlich"

2.600 Kilo Batterien der ISS stürzen ab

Bei dem Objekt handelt es sich den Angaben zufolge um eine Plattform mit Batteriepaketen, die in etwa so groß wie ein Auto (4 x 2 x 1,5 Meter) ist und 2,6 Tonnen wiegt. Die Plattform wurde bereits am 21. März 2021 bewusst von der ISS abgetrennt, um Jahre später in die Atmosphäre einzutreten. Dort soll sie weitgehend verglühen. Solche Manöver würden so geplant, dass Trümmer, die die Erdoberfläche erreichen, möglichst über unbewohntem Gebiet niedergehen, sagte ein DLR-Sprecher.