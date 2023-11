Werkzeuge kreisen im Erdorbit: Astronautinnen verloren Tasche im All

Wer schwebende Werkzeuge sehen will, sollte demnächst mal mit dem Fernglas in den Nachthimmel schauen.

Eine Tasche mit Instrumenten umkreist momentan die Erde und ist Experten zufolge hell genug, um sie von der Erde aus erkennen zu können. Die Ausnahmeerscheinung im All geht zurück auf einen Außeneinsatz der Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Loral O"Hara an der Internationalen Raumstation ISS am 1. November.