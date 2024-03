LR Gantner zu Weltraum-Schrott: "Verfolgen die Entwicklungen aufmerksam"

Aufgrund eines erwarteten Eintritts von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre ist am heutigen Freitagabend in Vorarlberg mit Leuchterscheinungen oder der Wahrnehmung eines Überschallknalls zu rechnen.

Nach aktuellen Überflugberechnungen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind diese in Vorarlberg voraussichtlich heute von zirka 20:45 Uhr bis 21:15 Uhr zu erwarten. Mit derzeitigem Kenntnisstand ist das Auftreffen von Trümmerteilen auf die Erdoberfläche äußerst unwahrscheinlich.

Leuchterscheinungen am Himmel oder Wahrnehmung eines Überschallknalls

Gemäß aktuellen Informationen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) ist ab heute (8.3.2024), Freitagmittag, bis morgen (9.3.2024), Samstagmittag, mit einem Wiedereintritt eines größeren Weltraumobjektes in die Erdatmosphäre zu rechnen, das möglicherweise zersplittern wird. Bei dem Objekt handelt es sich laut aktuellen Angaben um Batteriepakete der Internationalen Raumstation ISS. Die Überflugberechnungen des BKK haben ergeben, dass auch in weiten Teilen Vorarlbergs mögliche Auswirkungen - Leuchterscheinungen am Himmel oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls - zu erwarten sind. Dies wird in Vorarlberg nach aktuellem Kenntnisstand heute, Freitagabend, zwischen 20:45 und 21:15 Uhr, der Fall sein. Weiters heißt es seitens des BKK, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Trümmerteilen in Vorarlberg sehr gering einzuschätzen ist.

"Verfolgen wir die Entwicklungen aufmerksam"

Sicherheitslandesrat Christian Gantner betont: „Mit aktuellem Wissensstand ist lediglich mit Leuchteffekten und einem möglichen Überschallknall zu rechnen. Dennoch verfolgen wir die Entwicklungen aufmerksam und stehen in engem Kontakt mit dem Innenministerium und den ebenfalls betroffenen Bundesländern Tirol und Kärnten. Über Änderungen der Situation halten wir die Bevölkerung natürlich auf dem Laufenden.“