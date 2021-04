Instagram-Live-Talk mit Kurz: "Hält ja keiner aus"

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab sich am Mittwoch in einem Livestream auf Instagram über die Corona-Pandemie ungewohnt emotional.

"Es ist extrem mühsam, extrem zäh. Es dauert einfach schon viel zu lange", sagte BK Sebastian Kurz gestern in einem Live-Talk auf Socia. Media. Mit der Impfung sei aber ein Ende in Sicht, ist sich Kurz sicher. Auf die Frage eines Users hin, ob man mit viel Geld nicht einfach viele Impfdosen kaufen könne, antwortete der Bundeskanzler: "Geld spielt keiner Rolle in der Hinsicht. Wenn wir mehr Impfstoff kaufen könnten, würden wir das machen."

Der Bundeskanzler erzählte außerdem auch privates aus seinem Freundeskreis: "Ich habe gestern mit einem Freund von mir telefoniert, der schon sehr sehr schlecht geklungen hat. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, mit ihm zu telefonieren, weil ich das Gefühl hatte, er ringt bei jedem Satz nach Luft", so Sebastian Kurz. Viele Menschen würden gar nicht merken, dass sie mit Covid-19 infiziert sind und so das Virus an andere weiter geben, das sei das "heimtückische" an der Krankheit.