In Fespielnähe: Bregenz plant neues Kongresshotel

Bürgermeister Michael Ritsch will ein neues Kongresshotel in Bregenz bauen lassen. Die Umsetzung ist bis 2025 geplant.

Im Bregenzer Festspielhaus finden jedes Jahr zahlreiche Kongresse statt. Zwar gibt es einige Hotels in der Umgebung, ein wirkliches Kongresshotel gibt es jedoch bis dato nicht. Das will Bürgermeister Michael Ritsch nun ändern. In direkter Nähe zum Festspielhaus soll ein neues Kongresshotel errichtet werden. Die Pläne sind nicht neu, jetzt laufen die Planungen für das Projekt aber auf Hochtouren. Bis im Sommer soll nun das Baurecht ausgeschrieben werden. Zahlen kann man natürlich noch keine nennen, da die Vorbereitungen für die Ausschreibung noch laufen.