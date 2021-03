In Bregenz öffneten die Betriebe aus Liebe zum Gast

Die Rahmenbedingungen - negative Coronatests sind Bedingungen für den Zutritt, infolge der Ausgangsbeschränkungen kein Abendbetrieb - machen die Öffnung zur wirtschaftlichen Gratwanderung.

Wer sein Lokal am ersten Tag des Vorarlberger Pilotversuchs geöffnet hatte, tat das aus Liebe zum Gast. Ein APA-Lokalaugenschein am Montagvormittag zeigte fröhliche Gastgeber und glückliche Gäste.

"Wir machen auf, weil wir wieder für unsere vielen Stammgäste da sein wollen", sagte Theresia Zwerger vom Restaurant Kornmesser. Am Montagvormittag hielt sich der Andrang der Gäste noch in Grenzen, die Klinke in die Hand gaben sich jedoch die Kamerateams. Theresia und Thomas Zwerger waren perfekt vorbereitet. Am Hauseingang stand eine Mitarbeiterin, die Registrierungen entgegennahm und die Tests kontrollierte. Wer diese Hürde bewältigt hatte, durfte ins Traditionsgasthaus.

"Freude an der Arbeit"

Schräg gegenüber im "Cuenstler", einem Tagescafé, hielten die Gäste Wirt Stephen Bolter bereitwillig ihre ausgedruckten Testergebnisse oder Handys hin, füllten Formulare aus oder scannten den QR-Code, der an jedem Tisch angebracht ist. Bolter wollte nach vier Monaten Durststrecke keinen Tag länger tatenlos zu Hause sitzen: "Vier Monate ohne Arbeit ist nicht auszuhalten." Er betreibt sein Lokal mit zwei Mitarbeitern und versteht, "wenn große Betriebe, die personalintensiv sind, noch nicht öffnen. Für sie rechnet sich das nicht". Wegen des Umsatzes hätte er auch nicht aufmachen müssen, sagte der Wirt: "Mir geht's um die Freude der Gäste und die Freude an der Arbeit."

Ausgebucht am ersten Tag

Im historischen Wirtshaus "Zum Goldenen Hirschen" begrüßte Gastgeberin Andrea Kinz jeden Gast persönlich und kontrollierte dabei die Testformulare. Der Hirschen, wegen der Abstandsregeln nur mit halben Platzangebot, war schon am ersten Tag mittags und abends ausgebucht. Bereits bei der Reservierung habe sie die Gäste auf die Regeln aufmerksam gemacht, sagte Kinz: "Unsere Gäste wissen, dass nur vier Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen." Die Abstände zwischen den Tischen markieren leere Tische mit Reservierungsschildchen. "Reserviert für Baby-Elefant" ist darauf zu lesen. Aufmachen könne man nur, wenn man "ein beinharter Betriebswirt ist und eine leidenschaftliche Gastgeberin", sagte Kinz. Man müsse scharf kalkulieren, sagte die "Hirschen"-Chefin. Konkret heißt das: Vier-Tage-Woche mit kleinem Team und eingeschränkte Speisekarte.

Viele hätten Job gewechselt

Wenige Schritte entfernt, im italienischen Ristorante "Sinnsationell", waren die Tische noch nicht gedeckt. Mario Sinn ist einer von 70 Prozent der Gastronomen - so die Berechnung der Wirtschaftskammer -, die noch nicht öffnen wollen. Die Abstandsregel und die frühe Sperrstunde machen für ihn, der vor allem Abendgäste bewirtet, einen Betrieb unwirtschaftlich, begründete Sinn. Er will erst öffnen, wenn Abstands- und Sperrstundenregelung fallen. Seine Begründung: "Ich brauche jeden Tisch, damit sich der Betrieb mit meinen elf Mitarbeitern rechnet." Sollten die Auflagen entschärft werden, wäre er aber in wenigen Stunden startklar. Noch seien seine Mitarbeiter abrufbereit, sagte Sinn. Wie lange noch, sei ungewiss. Denn: "Es wird immer schwieriger, die Leute zu halten. Viele aus unserer Branche haben schon den Job gewechselt. Sie müssen ja etwas verdienen."

Hoffnung auf normalen Betrieb

Wäre er jünger, hätte er wahrscheinlich schon umgesattelt, sagte Elmar Mäser, der als Einzelunternehmer einen Getränkehandel betreibt und am Montag erste Fuhren hatte. 70 bis 80 Prozent seiner Kunden öffnen nicht, sagte Mäser. Grund dafür sei die frühe Sperrstunde. Der Kleinunternehmer lebt seit Monaten von seinen Rücklagen. An Förderung hat er in den zwölf Monaten seit dem ersten Lockdown 3.500 Euro erhalten.

Gemeinsam ist allen befragten Gastgebern die Hoffnung auf einen ganz normalen Geschäftsbetrieb. Bis dahin müsse man sich mit dem "neuen Alltag" zufriedengeben, sagte Andrea Kinz.