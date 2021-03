Kässtadl-Wirt zur Öffnung: "Wir müssen uns einfach überraschen lassen"

Die Gastronomie im Land öffnet. Andreas Meusburger, Wirt des Kässtadl in Egg, über die Öffnung, Takeaway und Gäste-Testungen.

Endlich kann die Gastronomie in Vorarlberg wieder öffnen. Aufgrund der geltenden Bedingungen starten jedoch nur rund 30 Prozent der Wirte in den Betrieb. Auch Andreas Meusburger, Geschäftsführer der "Wäldar Partycrew" und Wirt des Gasthof Löwen und Kässtadl in Egg macht auf. Alle Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, es mache nicht wirklich einen Unterschied, ob man offen oder zu habe, so Meusburger. Finanziell bleibe ihm nichts anderes übrig, als zu öffnen: "Wir müssen aufmachen, weil wir's sonst nicht mehr vermögen", erklärt er. So habe man etwa die versprochene Förderung seit November nicht erhalten. "Die Maßnahmen sind für uns total enttäuschend eigentlich", meint der Gastronom gegenüber VOL.AT. "Wir waren entsetzt, als wir gehört haben, was wir alles tun müssen."