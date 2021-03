Gastronomen erklären: Darum bleibt unser Lokal am 15. März geschlossen

Obwohl sie öffnen könnten, halten einige Vorarlberger Gastronomen ihr Lokal weiterhin geschlossen. VOL.AT sprach mit drei Gastronomen über die Gründe dafür.

Am 15. März ist es soweit: Die Vorarlberger Gastronomen könnten ihre Lokale wieder öffnen. Dafür gelten aber strenge Bestimmungen. Da sie mit deren Umsetzung ihren Betrieb nicht wirtschaftlich betreiben können, haben sich einige Vorarlberger Gastronomen entschieden, ihr Lokal weiter geschlossen zu halten und erst nach Ostern zu öffnen. Zu ihnen gehören auch Herbert Lässer vom Gasthaus Käth'r in Hard, Julia Krapick von Mile's Diner Bregenz und Michaela Brunnmayr von der Pizzeria Bäumle in Lochau.