Impletio-Insolvenz beschert einigen Gläubigern fast Totalausfall

Es gibt über 20,7 Millionen Euro anerkannte Forderungen beim Insolvenzverfahren. Die Quote beläuft sich auf 0,11 Prozent. Betroffen sind rund 130 Gläubiger.

Rankweil, Dornbirn (wpa) - Die Insolvenz der Impletio Wirkstoffabfüllung GmbH in Dornbirn, die bis kurz vor Verfahrenseröffnung noch Rentschler Fill Solutions hieß und in Rankweil ansässig war, bringt für die Gläubiger die schon befürchteten Ausfälle in zweistelliger Millionenhöhe. Wie aus der Insolvenzdatei hervorgeht, wurde die Schlussrechnung von Masseverwalterin Eva Müller von den Gläubigern genehmigt. In der Folge gelangt eine Quote von 0,11 Prozent zur Ausschüttung.