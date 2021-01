Impfung gegen Bezahlung? Anschober will Impf-Causa untersuchen

Nachdem die Corona-Impfung mehrere Bürgermeister in Österreich für Schlagzeilen gesorgt hatte, berichtete am Donnerstag auch die britische Zeitung "The Guardian" über die Causa. "Es wäre mir lieber, wenn der 'Guardian' mit dem Titel aufmachen würde, dass in Österreich bereits 160.000 Impfungen durchgeführt wurden, denn das ist die eigentliche Leistung", sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober im "ZiB 2"-Interview am Donnerstagabend. Den Vorwürfen, dass Bürgermeister sich bei der Impfung "vorgedrängelt" hätten, gehe man nach.

"Bürgermeister keine Qualifikation für Impfung"

Es werde nun geprüft, ob die Vorreihung gegen Bezahlung erfolgt ist - dies werde aktuell aber keinem Bürgermeister vorgeworfen. Die frühzeitige Impfung eines Bürgermeisters sei aber rechtens, wenn dieser eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Pflegeheim ausführe und deshalb öfters in Kontakt mit den Bewohnern sei. "Die Qualifikation als Bürgermeister ist keine Voraussetzung dafür, dass man bei der Impfung vorgezogen wird", so der Gesundheitsminister. Er appelliert an alle Bürgermeister in diesem Fall "vorsichtig zu sein" und sagt weiter, dass er es gut findet, dass sich einige bereits entschuldigt haben.