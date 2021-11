"Im Paradies zu zweit": Enbikey aus Lustenau mit neuem Song

Sänger Enbikey alias Noah Bono Küng aus Lustenau hat am Freitag seinen neuesten Song veröffentlicht.

Konzert auf März verschoben

Rausgekommen ist der Song am 19. November 2021. Eigentlich hätte Enbikey an diesem Freitag auch noch ein Konzert im Carinisaal in Lustenau gegeben. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation musste es jedoch auf den 12. März 2022 verschoben werden.