Im Auge des Sturms: Spektakuläre Rettung in den Alpen und warum der Schweizer Notarzt im Montafon übernachten musste

Rettungsaktion im Silvretta-Gebiet: zwischen Ländergrenzen und einer unerwarteten Übernachtung.

In einer bemerkenswerten Rettungsaktion im Grenzgebiet der Silvretta, die am vergangenen Samstag in Vorarlberg stattfand, wurden nationale Grenzen und operative Hürden zwischen Rettungsdiensten überwunden, um einer in Not geratenen Skitourengeherin zu Hilfe zu kommen. Die 58-jährige Deutsche, die zusammen mit ihrem 68-jährigen Begleiter auf einer Route über die Fuorcla dal Cunfin und das Verstancaltor unterwegs war, erlitt eine schwere Beinverletzung, die ein sofortiges Eingreifen erforderlich machte. Die dramatischen Wetterbedingungen am Unfallort nahe Partenen stellten die Einsatzkräfte - wie berichtet - vor erhebliche Herausforderungen.