Aufwendige Rettungsaktion in der Silvretta

Eine aufwendige Rettungsaktion fand am Samstag in der Silvretta statt, nachdem eine 58-jährige Skitourengeherin sich am Bein verletzte und nicht mehr selbstständig abfahren konnte.

Am vergangenen Donnerstag, den 21. März 2024, brachen eine 58 Jahre alte Frau aus Deutschland und ihr 68-jähriger Begleiter zu einer Skitour im Silvretta Gebiet auf. Ihr Ziel am Samstag, den 23. März 2024, war es, von der Wiesbadener Hütte im Gemeindegebiet von Partenen über die Fuorcla dal Cunfin und das Verstancaltor aufzusteigen und anschließend zurück in die Schweiz abzufahren. Doch gleich zu Beginn ihrer Abfahrt kam es zu einem Unfall, bei dem sich die Frau am Bein verletzte und nicht mehr weiterfahren konnte.

Rettung unter schwierigsten Bedingungen

Nach der Erstversorgung durch den Begleiter und eine zufällig anwesende Skitourengruppe, setzte der 68-Jährige den Notruf ab. Der Versuch eines österreichischen Notarzthubschraubers, zur Unfallstelle zu gelangen, scheiterte am schlechten Wetter. Ein nachalarmierter Schweizer Hubschrauber konnte lediglich einen Notarzt absetzen, ohne zu landen. Ein dritter Anlauf eines leistungsstärkeren Hubschraubers aus der Schweiz musste ebenfalls abgebrochen werden. Erst der Einsatz der Flugpolizei ermöglichte es, elf Bergretter aus Partenen trotz widrigster Verhältnisse zur Wiesbadener Hütte zu bringen. Von dort aus erreichten sie nach einem dreistündigen Aufstieg die verletzte Frau.

Langwierige Evakuierung

Nach der Erstversorgung transportierten die Retter die Frau mit einem Rettungsschlitten ins Tal. Der Schweizer Notarzt musste den Abstieg mit geliehenen Schneeschuhen antreten. Zur Unterstützung der Rettungsaktion bereiteten weitere Bergrettungsmitglieder den Uferweg am Silvretta-Stausee für die Befahrung mit Fahrzeugen vor. Mithilfe eines Quads und anschließend einem Schneegeländefahrzeug wurde die Verletzte bis zur Bielerhöhe gebracht. Die Übergabe an das Rote Kreuz in Partenen erfolgte kurz nach Mitternacht. Anschließend wurde sie mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Spital nach Bludenz transportiert.