Virales Video sorgt für Fragezeichen? Gondel springt in Talstation aus Seilführung

Ein Video von verdutzten Skifahrern, die in der Talstation der Gaschurner Versettlabahn beim Ausstieg auf eine am Boden liegende Kabine treffen, sorgt für Irritation. Betreiber der Silvretta Montafon klären auf.

"Was ist denn hier passiert?" – mit diesem Satz wird ein eher unüblicher Anblick in der Gaschurner Versettla-Talstation von einem Skifahrer auf dem Video kommentiert.

Eine seitlich auf dem Boden liegende Kabine der Gondelbahn sorgt für Verwunderung. VOL.AT hat sich bei Geschäftsführer Peter Marko erkundigt.

"Gondel war nicht im Fahrbetrieb"

"Aufgrund eines Handhabungsfehlers in der Weichenstellung ist die Gondel von der Führungsschiene des Garagierungsgleises heruntergefallen und war zu keiner Zeit auf einer laufenden Rolle. Somit war die Kabine zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrbetrieb", informiert Geschäftsführer Peter Marko auf VOL.AT-Anfrage zum dem Vorfall vom Sonntag-Nachmittag.

Auf dem VOL.AT zugespielten Video sieht man die am Boden liegende Gondel in der Versettla Talstation in Gaschurn.

"Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr"

Die Versettlabahn zählt zu den im Skigebiet Silvretta Montafon am längsten eingesetzten Fahrbetrieben und verrichtet seit 1986 ihren Dienst. "Für unsere Gäste bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr, da sich die Kabine nicht im Fahrbetrieb befand", heißt es außerdem vonseiten der Betreiber. Mit dem heutigen Dienstag, 12. März, ist übrigens die Talabfahrt nach Gaschurn geschlossen.