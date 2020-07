Ikea verkauft Grundstücke in Memmingen

Der schwedische Möbelriese setzt auf Innenstädte statt auf Wiesen am Stadtrand.

Auf einem Gelände neben dem Memminger Autobahnkreuz wollte Ikea ein großes Möbelhaus samt Fachmarktzentrum bauen. Nach einer Änderung der Firmenstrategie hatte der Konzern aber seine Pläne für Memmingen - so wie auch bei uns in Lustenau - über den Haufen geworfen. Der Möbelriese baut keine Standard-Einrichtungshäuser mehr irgendwo auf Wiesen am Stadtrand, sondern setzt auf Metropolregionen, Innenstädte sowie auf den Online-Handel.