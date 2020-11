Ikea in Dornbirn: So sieht das neue Planungsstudio im Messepark aus

Das erste Ikea-Planungsstudio Österreichs eröffnet am Dienstag. Wir waren vorab vor Ort im Messepark.

Nach jahrelanger Diskussion über eine Niederlassung des schwedischen Möbelgiganten im Ländle ist es am Dienstag soweit: Das Ikea-Planungsstudio im Messepark in Dornbirn eröffnet. Das Konzept ist österreichweit einzigartig, bisher gab es solche Ikea-Planungsstudios nur in weltweiten Metropolen wie New York, London und Berlin. Wo bis vor kurzem noch das Kinderland Platz fand, können nun bald Wohnungseinrichtungen geplant und umgesetzt werden.