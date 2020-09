Ikea im Messepark Dornbirn: Planungsstudio soll Mitte November eröffnen

Ikea startet in Dornbirn bald mit einem österreichweit einzigartigen Konzept: Im Messepark entsteht derzeit ein Planungsstudio.

So funktioniert das Planungsstudio

Dabei handelt es sich um ein neues Konzept, das sich wesentlich vom klassischen Ikea Einrichtungshaus unterscheidet. Vor Ort kann geplant und bestellt werden, eine direkte Mitnahme ist allerdings nicht möglich. "Wir liefern alle Artikel aus dem Sortiment direkt nach Hause oder an eine Abholstation in Vorarlberg", so Jan Janko, Expansion Manager bei Ikea Österreich. Auch ein bequemer Montageservice wird angeboten.