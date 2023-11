ID Austria löst Handysignatur ab: Neuer digitaler Ausweis ab 5. Dezember in Österreich verfügbar

Die Handysignatur wird ab dem 5. Dezember in Österreich durch die ID Austria ersetzt, die ab 2026 EU-weit gültig sein wird.

Ab 5. Dezember wird die Handysignatur in Österreich von der neuesten digitalen Entwicklung, der ID Austria, abgelöst. Diese wird nicht nur als digitaler Ausweis für das Internet in der Alpenrepublik, sondern ab 2026 EU-weit Verwendung finden. Sie ermöglicht ihren Benutzern, sich per Smartphone eindeutig zu identifizieren und viele Behördengänge online zu absolvieren.