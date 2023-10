"Ich habe dich lieb und danke dir für alles": Carolines (22) letzte Nachricht an ihre Mutter

Die 22-jährige Berliner Studentin Caroline B. wurde bei einem Hamas-Angriff in Israel getötet. Die traurige Nachricht wurde von ihrer Schwester auf Instagram geteilt und von mehreren Medien bestätigt.

Am Montagabend erhielten Familie und Freunde von Caroline B. die schreckliche Gewissheit, dass sie bei einer Hamas-Attacke in Israel ums Leben gekommen ist. Die 22-jährige Berliner Studentin war zusammen mit ihrem britischen Freund zu Besuch in dem Kibbuz Nir Oz, als der unerwartete Angriff der Hamas-Terrormiliz stattfand.