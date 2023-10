Hamas-Angriff: Junge Eltern versteckten ihre Babys, bevor sie ermordet wurden

Itay und Hadar Berdichevsky brachten ihre zehn Monate alten Zwillinge in einem Geheimversteck in Sicherheit, bevor Hamas-Kämpfer ihr Zuhause stürmten. Das junge israelische Paar wurde ermordet - die Zwillinge wurden zwölf Stunden später unversehrt gefunden.

Itay und Hadar Berdichevsky, ein junges israelisches Paar, setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre zehn Monate alten Zwillingsbabys vor einem brutalen Angriff zu schützen. Als Hamas-Kämpfer ihr Zuhause belagerten, brachten die Eltern ihre Kinder in einem heimlichen Unterschlupf in Sicherheit.

Mutige Eltern retten Kindern das Leben

Die Tragödie im Detail: Laut Gali Dagan, dem israelischen Botschafter in Kolumbien, erkannten die beiden 30-Jährigen die drohende Gefahr, als Hamas-Kämpfer versuchten, ihre Tür gewaltsam zu öffnen. In einem Akt verzweifelter Bravour brachten sie ihre Kinder in Sicherheit und stellten sich den Angreifern.