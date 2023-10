Junge Frau von Hamas entführt: Mutter in Ravensburg fleht um Hilfe für ihre Tochter Shani (22)

In Israel haben Hamas-Terroristen eine junge Frau schwer verletzt und zur Schau gestellt. Ricarda Louk, die Mutter der Vermissten, hat verzweifelt um Hilfe gebeten. Die Familie in Ravensburg bangt um das Leben ihrer Tochter.

Eine verstörende Szene ereignete sich in Ofakim, Israel, als eine junge Frau mit Dreadlocks, halbnackt und schwer verletzt, auf einem Truck der Hamas-Terroristen lag. Vier bewaffnete Palästinenser zeigten ihren geschundenen Körper einer johlenden Menge und riefen dabei "Allahu akbar!"

Verstörendes Video

Ricarda Louks verzweifelter Hilferuf

Ricarda Louk, die Mutter der Vermissten, ist überzeugt, dass die junge Frau auf dem Truck ihre 22-jährige Tochter Shani ist, die mit ihrer Familie in Tel Aviv, Israel, lebt. Die Mutter hat einen herzzerreißenden Hilferuf auf X veröffentlicht, in dem sie sagt: "Heute Morgen ist meine Tochter mit einer Touristengruppe im Süden Israels entführt worden. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte. Bewusstlos, im Auto mit den Palästinensern, wie sie in den Gaza-Streifen gefahren sind. Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten."