Hamas-Terror: Deutsche Geisel Shani (22) lebt, aber schwer verletzt

Shani Louk (22) aus Deutschland wurde bei einer Rave-Party in Israel von Hamas-Terroristen entführt und schwer verletzt. Nach schockierenden Bildern, die sie in einer bedrohlichen Situation zeigten, gibt es nun Hoffnung auf ihr Überleben.

Demütigung und Trophäenfotos

Schwer verletzt im Krankenhaus

Die Mutter äußerte in einem vorliegenden Video gegenüber der "Tagesschau" jetzt aber, dass sie Informationen erhalten hat, welche besagen, dass ihre Tochter noch am Leben ist. Sie berichtet darin weiter, dass Shani Louk mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza behandelt wird. Die Mutter betonte nachdrücklich: "Jede Minute ist von entscheidender Bedeutung." Informationen über ihren Zustand erhielt ihre Mutter offenbar aus palästinensischen Quellen. Angesichts dieser Nachrichten appelliert ihre Mutter an die deutsche Regierung, schnell zu handeln und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihrer Tochter zu helfen. "Wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt", so die Mutter.