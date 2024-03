Hörl für Saisonnierkontingente-Aus: Jährlichen "Kuhhandel" beenden

ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Tourismussprecher Franz Hörl macht in Sachen festgelegter Saisonnierkontingente mobil.

AMS-Landesstellen sollen entscheiden

"Mehr Entscheidungsfreiheit für die AMS-Landesstellen", gab Hörl, der in diesem Jahr wieder für den Nationalrat kandidieren will, als Devise aus. Es benötige "bedarfsgerechte, vor allem regionale Lösungen". Nur so könne man "mehr Treffsicherheit erlangen", so der Multi-Unternehmer.