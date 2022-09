Hörl glaubt, der ÖVP gehört Tirol, und Mattle isst ein Eis

In der Tiroler ÖVP läuft eine Woche vor der Landtagswahl, mit prognostiziert schlechtem Ausgang für die Volkspartei, wenig rund.

So sorgte Seilbahn-Chef und ÖVP-Nationalratsabgeordneter eine Woche vor der Wahl für Aufsehen und heftige Kritik mit einer gewagten Aussage in der ORF-Sednung "Hohes Haus". Hörl meinte, angesprochen auf die schlechten Wahlprognosen für die Volkspartei bei der anstehenden Landtagswahl: "Ich gehe davon aus, dass wir 37 bis 38 Prozent machen werden." Umfragen gehen derzeit von 30 Prozent oder noch weniger für Spitzenkandidaten Anton Mattle aus. Günther Platter hatte 2018 noch 44 Prozent für die Tiroler ÖVP geholt.

Wem gehört Tirol?

Was für die eigentliche Empörung sorgte, war Hörls Nachsatz: "Wir regieren seit dem Zweiten Weltkrieg dieses Land und dieses Land kann sich sehen lassen. Uns gehört die Tiwag, die Wohnbauförderung und die Hypo Bank."

Franz Hörl war in den letzten beiden Jahren bereits das eine oder andere Mal mit markigen Aussagen rund um die Corona-Politik oder " Montafoner Strom den Montafonern " aufgefallen.

Mattle isst Eis wie ein "Normaler"

In seinem Eingansgstatement gab Mattle eine Anekdote zum besten, die wohl seine Volksnähe unterstreichen sollte. Mattle beschrieb ein Zusammentreffen mit einer Wählerin beim Eis essen. Die Frau bescheinigte Mattle nach eigener Aussage er esse "ein Eis wie ein Normaler". Da habe er gespürt, dass Menschen wieder Politik zum Griefen haben wollen, so Mattle.

Erwartungsgemäß sorgte Mattles Auftritt für einiges an Spott in den Sozialen Medien:

Tiroler FPÖ wittert eine Koalition

Dies wäre eine "Aufwertung" des Tiroler Landtages, meinte Abwerzger am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Einmal mehr betonte er, wenn die FPÖ die "20-Prozent-Marke knacken und zweitstärkste Partei" werde, "kommt man um uns nicht hinweg". "Wenn wir das historisch beste Ergebnis schaffen, und das ist möglich, dann glaube ich nicht, dass ich am Sonntag zum Hörer greifen, sondern nur abheben muss", sagte er.