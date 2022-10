Hörl: Skitickets "günstiger als zwei Liegestühle an der Adria"

Der Tiroler Wirtschaftsbund- und Seilbahnen-Chef Abg. Franz Hörl (ÖVP) verteidigt die Erhöhung der Liftkartenpreise.

Seilbahn-Sprecher Franz Hörl ist auch außerhalb Tirols bekannt dafür, sich selten ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Ö1-Morgenjournal nimmt er Stellung zu den erhöhten Preisen für Skikarten in diesem Winter. Eine Tageskarte in der Zillertaler Arena koste 65 Euro, dafür werden 150 Pistenkilometer geboten. Der Preis sei um acht bis neun Prozent erhöht worden. Das entspreche der Inflationsrate und sei seiner Meinung nach fair, zudem immer noch wesentlich billiger als in der Schweiz oder in anderen Ländern, so Hörl. Laut dem Seilbahn-Sprecher gebe es in Tirol und im ganzen Westen vergünstige Familienkarten und es sei damit möglich, mit einer Familien-Saisonskarte um 25 bis 28 Euro einen ganzen Tag lang Ski zu fahren: "Das ist sogar günstiger, als sich zwei Liegestühle an der Adria zu mieten."