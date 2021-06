Hofer-Rücktritt, FPÖ-Nachfolge und Fußacher Finanzgeschäfte

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Dr. Reinhard Bösch, Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Landesrechnungshof-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr heute ab 17 Uhr zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Der Vorarlberger Landes-Rechnungshof (RH) hat in der Gemeinde Fußach "langjährige Versäumnisse" und ein "Kontrollversagen" festgestellt. Gemeindeorgane hätten mehrfach ihre Zuständigkeit überschritten, teilweise seien Rechtsvorschriften wissentlich verletzt worden. Auch unzulässige, risikoreiche Veranlagungen in Millionenhöhe wurden vorgenommen, so RH-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr. Die Landesrechnungshof-Direktorin wird darüber heute Abend in "Vorarlberg LIVE" sprechen.