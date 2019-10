Hörbranzer Trafikraub: Es bleibt bei drei Jahren Haft

Innsbruck/Feldkirch - Oberlandesgericht Innsbruck bestätigte Ersturteil aus Feldkirch, die jungen Räuber müssen Strafe akzeptieren.

Im Mai suchten zwei Räuber am hellichten Tag in Hörbranz mitten im Ortszentrum eine Trafik heim. Zwei ortsbekannte Burschen, 18 und 20 Jahre alt wollten zu schnellem Geld kommen. Die Tat war jedoch so dilettantisch durchgeführt, dass die beiden bald überführt wurden.