Hörbranzer Trafiküberfall: Moped-Räuber von Polizei festgenommen

Nur wenige Stunden nach dem schweren Raubüberfall auf eine Hörbranzer Trafik am Mittwochnachmittag konnten die Täter geschnappt werden. Die Vorarlberger Polizei konnte dank der Videoüberwachung zwei junge Männer im Alter von 20 und 18 Jahren ausmitteln und noch am Mittwoch Abend festnehmen. Das erbeutete Bargeld in derzeit unbekannter Höhe, die Tatwaffe und das Fluchtfahrzeug wurden sichergestellt. Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.